Jolette, de 'La Academia', se defiende de los ataques recibidos por estar contra el aborto

Ciudad de México.- Como bien muchos la recuerdan, Jolette Navarrete fue una gran figura de la polémica durante su participación en el reality show de La Academia, pues siempre dio de que hablar con su participación ahí.

No obstante, ahora ha generado un gran escándalo en redes sociales, luego de que manifestara su postura ante el aborto, pues declaró estar en contra de este acto.

Todo inició, luego de que una seguidora le preguntara en TikTok:

¿Sí sabes que los anticonceptivos no tienen 100 por ciento de efectividad?, ¿sí sabes que no tenemos una educación sexual integral?".

Algo a lo que la exacadémica respondió sin titubear, que las relaciones sexuales son algo de suma responsabilidad y que, como tal se debe asumir cualquier riesgo.

No, aquí la pregunta es si tú sabes que tener relaciones sexuales conlleva responsabilidad y tiene consecuencias y si no estás lista para asumirlas, pues no tengas relaciones sexuales, no vamos a estar sacrificando vidas humanas porque no te puedes aguantar".