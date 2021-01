Katy Perry comparte imágenes nunca antes vistas de ella y Orlando Bloom por su cumpleaños

Estados Unidos.- Desde que iniciaron su relación, Katy Perry y Orlando Bloom han sido unas de las parejas favoritas del mundo del espectáculo, debido a que ambos artistas no dudan en compartir detalles de su relación y de mostrarse fuertes muestras de cariño en publico.

Es por esa razón, que muchos se esperaban que para el cumpleaños número 44, la interprete de Smile, tendría preparado algo completamente romántico, pero lo que hizo fue mucho mejor, debido a que sorprendió a sus fanáticos y a los del padre de su hija, con una serie de imágenes nunca antes vistas que compartió en Instagram.

Lee también: Katy Perry celebrará el 25 aniversario de 'Pokemón' con video musical en su honor

View this post on Instagram

Así mismo, Perry también compartió un mensaje romántico donde expresaba todo el amor que le tenía, además, la cantante tuvo el detalle de agregar en la ubicación de las fotos, un pequeño detalle que indicaba que "Dios le había enviado un ángel", por lo que los fans no dudaron en enternecerse.

El 44 más feliz de mi amor, el brillante padre de mi Dove y un espejo reluciente que me ve y me refleja lo que yo todavía no puedo ver... Gracias por siempre volver al tapete conmigo y nunca hacer tapping... Me alegro mucho de que mi luna haya encontrado su sol, te amo todo el mundo, doe", escribió