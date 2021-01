Tras dejar 'Hoy', Televisa veta a Arturo Carmona: "Le prohibieron la entrada a la empresa"

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 13 de enero del 2021, el periodista Álex Kaffie informó que los ejecutivos de Televisa "le prohibieron la entrada a la empresa" a nadie más y nadie menos que al actor Arturo Carmona.

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México, el conocido 'Villano de los espectáculos' comentó que el galán de telenovelas se llevó tremenda sorpresa al intentar ingresar a las instalaciones de San Ángel y que no se lo permitieran.

El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrar! Su intención era ser el primero de la fila en la caja, por eso se presentó muy temprano (8:20 horas), ¡pero de nada le sirvió!, pues las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar", escribió el columnista.

Kaffie explicó que Carmona regresó a Televisa para cobrar las ganancias que le dejó ser conductor interino en el programa Hoy. Como se sabe, el actor cubrió a 'El Burro' Van Rankin mientras este grababa su serie 40 y 20.

'Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar'. Pese a esa negativa él insistía e insistía, sin embargo la respuesta fue la misma: 'no, no y no'", aseguró Kaffie.