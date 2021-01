Matrimonios de celebridades que parecían bastante fuertes y terminaron en desastre

Estados Unidos.- En Hollywood no todo es fama y fortuna, pues en muchas ocasiones, algunos artistas encuentran a sus almas gemelas y deciden casarse con ellos, ya sea por que los conocieron durante eventos o tras haberse involucrado en algunos proyectos.

Sin embargo, aunque se llegue a pensar que son relaciones perfectas, que derrochan amor e inclusive suelen provocar admiración por miles de personas, en ciertas ocasiones, pueden estar equivocados y terminar casándose con la persona equivoca, por lo que la siguiente lista de celebridades, es el ejemplo perfecto de famosos que se casaron con otras personas importantes del medio, pero que terminaron en un terrible divorcio.

Lee también: Amber Heard se prepara para su próximo juicio contra Johnny Depp y llama a Disney a declarar

Scarlett Johansson y Ryan Reynolds

Ambos se conocieron en 2007, en 2008 se casaron y en 2010 le pusieron final a su relación. A pesar de que los dos ya están con alguien más, algunos rumores señalan que Johansson no puede oír nada sobre Reynolds debido a que él le engaño, pero, en 2019 ella comentó que la razón de su divorcio se debía a que ambos eran muy competitivos entre ellos.

Katy Perry y Russell Brand

Tal y como se vio en la película documental Katy Perry: Part of Me, Rusell le pidió el divorcio a Perry por mensaje de texto antes de que ella diera un concierto en 2012 y desde entonces, ella no se puede referir a él. Sin embargo, Brand después explicó que la razón por la que se separó de ella, fue por que estaba siempre ocupada.

Johnny Depp y Amber Heard

Desde que ambos se separaron, todo ha resultado en polémica para ellos, debido ha que han habido diversas demandas de por medio e incluso algunas acusaciones falsas que han quedado comprobadas en los juzgados. Además de las carreras en declive de los dos por mala reputación.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Solían ser una de las parejas favoritas de la industria a pesar de que las cosas no empezaron bien entre los dos, debido a que Pitt le había sido infiel a Jennifer Anniston con Jolie. Pero, parece ser que a pesar de que ambos ya habían cautivado al publico, terminaron su relación debido a que Jolie quería proteger a sus hijos de las adicciones del actor.

Te podría interesar: Brad Pitt y Angelina Jolie mantienen un lazo bastante especial y no son sus hijos

Nicole Kidman y Tom Cruise

Fueron la pareja perfecta durante los años 90 e inclusive duraron 11 años casados. Sin embargo, la relación terminó debido al ego de Tom y también a su obsesión con la cienciología, cosa de la que Kidman no estaba de acuerdo e inclusive le llegaba a incomodar.