Ninel Conde estalla contra reporteros al preguntarle sobre fraudes de Larry Ramos

Ciudad de México.- La famosa cantante mexicana, Ninel Conde, de nueva cuenta tuvo un comportamiento hostil con los medios de comunicación que la esperaban en el Aeropuerto de la Ciudad de México durante la noche de ayer miércoles 13 de enero.

A través de imágenes presentadas durante el programa Venga la Alegría, se puede ver que a la también actriz no le gustó que se le preguntara sobre las fraudes por los que es acusado su pareja Larry Ramos.

También lee: Ninel Conde prepara nuevo disco tras polémica boda y pleito con Giovanni Medina

En primera instancia, Ninel respondió si era verdad que durante sus vacaciones por el Caribe mexicano estuvo a unos metros de su hijo Emmanuel, sin embargo, no pudo convivir con él, información que compartió la revista TVNotas.

Es lo que dicen, yo no tengo conocimiento, no me consta... son muchas cosas que no comprendo pero he decidido no hablar de cosas negativas, de cosas que me lastiman", narró.