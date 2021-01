Tras ser señalado como 'canibal', Armie Hammer critica la película de la que fue despedido

Estados Unidos.- Recientemente se reveló que el actor Armie Hammer, estaba saliendo de la producción de próxima película, la cual es una comedia de acción llamada Shotgun Wedding, luego de haber sido despedido tras la filtración de unos supuestos mensajes en las redes sociales que detallaban su vida privada y ciertos fetiches relacionados con canibalismo y abuso sexual.

La cinta protagonizada por la famosa actriz Jennifer Lopez tomará una nueva dirección tras el cambio del actor, sin embargo, Hammer no se quedó callado ante eso y comentó en una entrevista para People, su opinión por la película, comentando que le parecía bastante molesto haber dejado a sus hijos por unos meses para grabar la cinta.

No estoy respondiendo a estas afirmaciones... Pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea en mi contra, no puedo en conciencia dejar ahora a mis hijos durante 4 meses para grabar una película en República Dominicana", comentó

Así mismo, el actor que alcanzó la fama gracias a la cinta Call Me By Your Name, la cual protagonizó en 2017 al lado de la estrella juvenil, Timothée Chalamet, comentó que afortunadamente estaba siendo apoyado por la productora Lionsgate, tras toda la polémica y añadió que sentía bastante agradecido por eso.

Shotgun Wedding es una futura película protagonizada por Jennifer Lopez y Ryan Reynolds, la cual, siguea una pareja que reúne a sus familias para una boda de destino, que comienza a desmoronarse cuando la pareja se vuelve fría entre ellos una vez que llegan al lugar. Además, ambos se ven obligados a unirse para rescatar a sus familias de una peligrosa situación de rehenes.