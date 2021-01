¿Se va a 'Hoy'? Tras despido de 'Sale el Sol', Michelle Rubalcava renuncia a 'Aquí Contigo'

Ciudad de México.- Luego de semanas de rumores y especulaciones, este viernes 15 de enero Michelle Rubalcava anunció que había renunciado al programa Aquí Contigo y que este era su última aparición en la emisión de El Heraldo Televisión.

El conductor quiso dejar en claro que salió de esta producción pues busca poner más atención en sus proyectos personales y negó tajantemente tener un problema con su compañero Mauricio Barcelata y de igual manera desmintió que Álex Kaffie haya pedido su cabeza.

Muchas gracias, quiero decirlo aquí porque se hizo una bola de chismes... no me gustaría que se manchara la imagen de la bonita familia que formé aquí... he trabajado en lugares donde no está bonito el ambiente y aquí sí lo hubo", aseguró.