VIDEO: Hija de Julio César Chávez sorprende al opinar sobre los excesos que vivió su padre

Ciudad de México.- Como bien se conoce, el famoso campeón de boxeo, Julio César Chávez, pasó por una vida de excesos, luego de que lograra ascender al estrellato por su talento sobre el ring.

Y aunque, el expugilista logró dejar un legado impresionante en el mundo deportivo, también dejó una serie de escándalos que le preceden hasta el día de hoy.

Sin embargo, recientemente, la hija menor de Julio César, Nicole Chávez, sorprendió al opinar sobre el tema, luego de que, en su pasada transmisión en vivo de Instagram, recibiera un comentario sobre el abuso de drogas y alcohol.

No obstante, la joven dejó a varios boquiabiertos al responder de manera sensata y bastante coherente, pues mencionó que esto no es algo que defina el éxito en una persona.

Pero que una persona haya caído en las drogas, en el alcohol, que no haya estudiado, que no tenga una licenciatura, que no haya ido a la primara, todas esas cosas son extras, son privilegios que puedes llegar a tener, pero en la vida eso no te hace ser una persona exitosa", dijo Nicole.