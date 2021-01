Escándalo en Televisa: Reportero de 'VLA' pide respeto a Eduardo Yáñez tras ser agredido

Ciudad de México.- Luego de que Eduardo Yáñez acaparara los titulares del espectáculo por agredir a un reportero de Venga la Alegría, la propia víctima rompió el silencio durante esta mañana de lunes y compartió todos los detalles de la delicada situación.

Gabriel Cuevas, colaborador de TV Azteca y discípulo de Flor Rubio, apareció en el matutino para exigir respeto hacia la prensa luego de ser blanco de una agresión física y verbal por parte del galán de telenovelas.

Según comentó el reportero, Eduardo se molestó luego de que le cuestionaran sobre la reciente columna de Álex Kaffie en la que señaló que él había que José Pablo Minor quedara fuera del reparto de Si nos dejan, nuevo proyecto de Televisa.

Kaffie ¿qué te pasa? necesitas que te la me..., no me metan en sus chismes, no me vuelvan a hacer esas preguntas", dice el intérprete mexicano.