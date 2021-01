VIDEO: Timotheé Chalamet y su 'vergonzoso' pasado que quiere que sus fans olviden

Estados Unidos.- Uno de los talentos juveniles con respecto al ámbito de la actuación más reconocidos en Hollywood, es Timothée Chalamet, quien a pesar de tener tan solo 25 años, se ha destacado en diferentes producciones de alto nivel e inclusive ha sido nominado a los premios Oscar, a los Globos de Oro y al Sindicato de Actores.

Chalamet ha trabajado producciones de cine y televisión, pero uno de sus papeles más destacados fue como 'Elio', el cual apareció en la película de romance y drama llamada Call Me by Your Name y que se estrenó en 2017, por lo que desde ese entonces, ha tenido un gran número de fanáticos que sigue creciendo día con día.

Es por su gran número de fans, que rápidamente ellos comenzaron a crear una comunidad alrededor del actor, por lo que varios inclusive han creado páginas, portales y demás, donde comparten algunas cosas interesantes sobre él, por lo que no es ni una sorpresa que poco se descubriera que la estrella, antes de ser actor, tuvo el sueño de ser un rapero reconocido e inclusive hay un video de prueba de eso, cuando se hacía llamar Lil 'Timmy Tim.

En el video, Timotheé habla de cuanto ama a su maestra de estadística de la escuela secundaria y en el hay varios comentarios bastante divertidos por parte de sus fanáticos. Sin embargo, esta no es la única prueba de su amor al rap, pues en el pasado ha comentado que es fanático de grandes artistas del género como Eminem,.