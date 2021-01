Joven 'manoseada' por Vicente Fernández habla por primera vez: "Estoy súper enojada"

Ciudad de México.- El cantante y actor Vicente Fernández está recibiendo duras críticas desde el pasado miércoles tras la filtración del video en el que le hace tocamientos inadecuados a una joven fan que le pidió una foto.

Tras este escándalo que sigue en boca de todos, la muchacha que fue acosada por el ‘Charro de Huentitán’ habló por primera vez de lo sucedido y explicó el trasfondo de la publicación que comenzó viralizarse en las redes sociales.

Lee también: "Viejo rabo verde": Vicente Fernández revienta las redes al 'manosear' a una fan

A través de su cuenta de TikTok, la víctima publicó un video en el que detalla en inglés que el lamentable hecho ocurrió en el año 2017 y su expresión luce tranquila porque llevaba ropa interior con relleno, lo que impidió que sintiera donde estaba la mano del artista.

No me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un bra con relleno y es difícil sentir algo y porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que hice zoom a la foto.”

Me sentí violentada, súper enojada. Yo manejo mis traumas con humor, pero varios lo hacen sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo fue. No me importa si es Vicente Fernández, no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso y menos en esa área”, dijo la afectada.