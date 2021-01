"¡Qué horror!": Así reaccionó actor de Televisa al saber que Lety Calderón está hospitalizada

Ciudad de México.- Pese a que acaban de trabajar juntos en la telenovela Imperio de Mentiras, el actor Alejandro Camacho confesó que no estaba enterado de la delicada salud que tiene Lety Calderón a causa del Covid-19.

Durante una entrevista con el programa De primera mano, el aclamado artista se mostró demasiado sorprendido al saber que su colega de Televisa padecía coronavirus y encima, tuvo que ser internada por esta enfermedad.

No tengo la menor idea, no he hablado con Lety. Primera noticia que tengo la que me das, ¿está en el hospital? No me digas. ¿Cuándo? Qué horror, no sabía, ahorita le voy a llamar, qué mala noticia".