Tom Holland 'culpa' a Robert Downey Jr de haber cambiado todo en su audición para 'Spiderman'

Estados Unidos.- Una de las más grandes estrellas juveniles de la actuación de estos tiempos es Tom Holland. El actor de origen británico se ha destacado en importantes producciones que le han llevado a alcanzar la fama y el reconocimiento a nivel mundial, no obstante, el gran salto lo dio gracias a su papel como 'Peter Parker'/ 'Spiderman'.

En una entrevista para la sección Actors on Actors de Variety, Holland compartió un momento con Daniel Kaluuya donde ambos hablaron sobre áreas de su vida. En un momento de la conversación, el joven de 25 años habló sobre cómo obtuvo el papel del icónico personaje y señaló que gracias a 'ignorar a su agente' lo logró.

Tom comentó que cuando hizo la audición para el personaje era mucho más joven y, obviamente, inexperto, por lo que su agente le recomendó no improvisar y seguir todas las indicaciones, pero él hizo todo lo contrario por "culpa" de Robert Downey Jr.

Mis agentes me habían dicho que a Marvel le gusta que aprendas las palabras exactamente y que no puedes improvisar y no puedes hacer nada de eso. Aprendí las palabras exactamente, y luego, en la primera toma, Downey cambió la escena por completo, así que comenzamos a hacer riffs entre nosotros", contó.