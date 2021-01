Tras dejar Televisa, Omar Chaparro da inesperada noticia en 'VLA': "No sé si me vacunaré"

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor, Omar Chaparro, de nueva cuenta está dando de qué hablar pues en una reciente entrevista confesó que piensa en no ponerse la vacuna contra el Covid-19 pues aún "tiene muchas dudas".

El presentador de ¿Quién es la máscara? fue abordado por las cámaras del programa Venga la Alegría durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México y contó su postura respecto al programa de vacunación.

También lee: El Covid-19 ha impactado fuertemente en la vida de Carmen Salinas; revela estar en depresión

View this post on Instagram

En primera instancia, Chaparro comentó que hasta el momento no había sido vacunado y que él prefería que el personal que está en la primera línea de atención a pacientes con coronavirus recibieran el fármaco inmunizador.

Sin embargo, el reportero de TV Azteca le preguntó si estaba dispuesto a recibir la vacuna y Omar aseguró que es muy probable que no, debido a la "desinformación" que hay respecto a ella y los mitos que hay como una posible alteración al ADN.

No sé, no sé (si me vacunaré)", contestó Omar.