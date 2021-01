Vicente Fernández Jr. da la cara por el escándalo que mancha la imagen de su padre

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr. decidió dar la cara al escándalo que enfrenta su padre luego de que en redes sociales se viralizaran imágenes en las que 'El Charro de Huentitán' aparece tocando a una de sus fans que le había pedido fotografía.

Aún cuando se reveló que el clip fue del 2017, la polémica se armó esta semana después de que la fanática compartiera el video en su cuenta de TikTok; por tal motivo, el mayor de los 'Potrillos' enfrentó los señalamientos en contra de su padre, Vicente Fernández.

Fue para el programa Un Nuevo Día que el Jr. rompió el silencio y mostró la postura que ha tomado la dinastía ante esta polémica, así que sin más que agregar, contestó:

No tengo nada que decir, es mi padre. A mí los medios y las redes sociales… este, nunca me pongo a revisar comentarios, porque no me interesa".

Luego de la pregunta sobre si cree que su papá sería capaz de hacerle tocamientos a las chicas, el hermano de Alejandro Fernández, respondió, "no soy vocero de la familia, pregúntenle a él. No puedo hablar de lo que no vi".

Al mencionarle los conductores que el material difundido podría haberse malinterpretado, el hijo de Don Vicente recalcó: "ella puede hacer miles de cosas, pero no puedo hablar de lo que no vi. Yo no soy el cuerpo del delito ni vocero de la familia".

Finalmente, el novio de Mariana González destacó que a él no le molesta lo que digan en redes sociales de su papá, además de afirmar que no ha podido hablar de esta situación cara a cara con su padre y gran ícono de la música.

Fuente: Agencia México