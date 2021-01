Actriz cayó en depresión por la trágica muerte de su novio; se quitó la vida frente a ella

Ciudad de México.- Tras mantenerse alejada de la farándula, la actriz y conductora Alejandra Maldonado hace su aparición y abre su corazón para Ventaneando y revela fuertes situaciones que ocurrieron en su vida, mismas que la orillaron a caer en una fuerte depresión.

La intérprete detalló como el tiempo le ha enseñado a hacer frente a diversos problemas que la vida le ha manifestado, desde que le diagnosticaron diabetes a su hijo, cuando apenas tenía tres años, la esclerosis múltiple que la alejó del medio artístico por muchos años y la terrible muerte de su primer novio, la cual le ha costado mucho trabajo superar.

A sus 17 años. la actriz presenció la mala decisión de su novio, quien se quitó la vida frente a ella pudiera hacer nada para impedirlo lo que la llevó a sentirse culpable por muchos años. Hoy en día, comparte cómo le hizo para avanzar y olvidar esa traumática experiencia la cual la llevó a caer en profunda depresión.

Yo tenía 17 años, era una niña. Me marcó para toda la vida, con esas culpas espantosas que uno no tiene nada que hacer (...) Desgraciadamente tú no puedes quitarle la pistola, yo traté: en un momento dado forcejeamos, incluso a lo mejor me pudo haber tocado a mí el balazo", comenta.