Novia de Vicente Fernández Jr. defiende a su suegro de acusaciones de acoso: "Es un caballero"

Ciudad de México.- Ante las cámaras de Venga la Alegría, la 'Kim Kardashian de Tepatitlán', Mariana González, ha salido en defensa de su reconocido suegro, Vicente Fernández, tras ser acusado de "acoso" por un video en el que 'manosea' a una joven fan que le pidió una foto, señalando que el padre de su novio, Vicente Fernández Jr., es todo un "caballero".

Para medios de comunicación, Mariana y Vicente Jr., defendieron a capa y espada al patriarca de los Fernández del escándalo que se ha generado por el video en el que se le puede 'manosear' a una joven fan que le pidió una foto, por lo que ha sido tachado de "acosador" y de ser un "abusador" por tener una gran fama.

Podría interesarte: ¿Dejará la música? Vicente Fernández Jr. y su novia buscan contender por un puesto político

El hijo mayor del cantante, ante las cámaras de TV Azteca, aseguró que no vio el video y que no podía opinar sobre este pues en su casa le enseñaron: 'No hables de lo que no sabes', señalando que las acusaciones le pareces "contradictorias cuando su padre siempre ha ayudado a la gente.

Se me hace muy contradictorio que se fijen en la punta del ice berg y no en la trayectoria de 50 años de trabajo, que no se ha publicitado que ha ayudado a la gente mi papá, y siempre nos han enseñado, tanto mi padre como mi madre, a respetar a una dama. Fue educado para tratar a las mujeres como princesas", señaló el cantante.

Para finalizar con el tema, la pareja de Vicente Jr., Mariana, ha señalado que el interprete de 'Mujeres Tan Divinas' es todo un "caballero" y un "gran señor" muy respetuoso de las mujeres, asegurando que todo se ha manejado desde un punto muy amarillista desde su parecer.

Podría interesarte: Laura Bozzo arremete en contra de Vicente Fernández por 'manosear' a fan: "Reconozca su error"

Para mí Don Vicente es un caballero, a mí Don Vicente me ha tratado como una hija y yo estoy muy contenta, esto que sucedió, esto que se filtró, obviamente lo amarillista siempre va a dejar más, para mí, mi respecto y admiración para ese gran señor, porque para mí es un gran señor", expresó Mariana.

Fuente: YouTube @vengalaalegria