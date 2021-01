"Martha Figueroa me amenazó": Acusan a conductora de 'Hoy' de encubrir a su hijo, presunto abusador

Ciudad de México.- Después de que el programa Hoy se viera envuelto en polémica por los comentarios de varios de sus conductores respecto al abuso que sufrió Nath Campos, una joven mujer aseguró que no le extrañaba que Martha Figueroa defendiera lo que había pasado, pues desde hace años encubre al "abusador" de su hijo, Alex Vaca Figueroa, quién supuestamente la habría drogado para aprovecharse de ella. Figueroa la amenazó para que no dijera nada al respecto.

La chica de nombre Ana, dijo que la conductora del matutino de Televisa le había echado la culpa a ella del supuesto abuso, pues ella aceptó irse a una fiesta con él y sus amigos, lo que ha despertado mucha indignación entre los usuarios.

Podría interesarte: "El tema es por qué tomó hasta ahogarse": Elenco de 'Hoy' critica a Nath Campos tras denunciar abuso

Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta, llegando me ofrecieron un vaso con alcohol, me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola, tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás", contó la chica.