No solo Rodrigo Brand, Horacio Pancheri se enamoraría de actriz de 'La Mexicana y El Güero'

Ciudad de México.- Supuestamente Horacio Pancheri, después de haber terminado su relación con Marimar Vega, estaría empezando a enamorarse de una de sus compañeras en la telenovela, La Mexicana y El Güero, como sucedió con Rodrigo Brand, otro de los famosos actores de la producción de Televisa, con Daniela Álvarez.

Desde hace semanas, se ha dicho que Pancheri y Vega han terminado su noviazgo, lo que un amigo de él ha afirmado para TV Notas. Aquí señala que la ruptura se dio por las actitudes "tóxicas" de la actriz, de quien está tan "harto" y "cansado", que ya la ha reemplazado con Gala Montes, la actriz 19 años más joven que él.

La verdad es que él ya tiene otra relación, es con su compañera de telenovela, con Gala Montes; a ambos se les salió de las manos, pero qué te digo, él está feliz. Pues ella tiene 20 años, es muy tranquila, tierna, dulce y no tóxica, lo mejor es que está bien chavita y eso lo trae loco; está fascinado con ella".

La fuente aseguró que en el foro de Televisa, la producciones y sus compañeros de reparto ya se han dado cuenta de este amorío, pues en sus momentos libres se encierran en el camerino o trailer de ella solos, aunque hasta el momento no han querido decir nada al respecto.

En los foros ya es evidente su relación, por eso él decidió terminar con Marimar, porque incluso en las locaciones, él me cuenta que se encierran en el camper de ella, por eso es que toda la producción sabe de su romance, ya que los han visto juntos y han notado sus encerrones", aseguró.

Supuestamente el famoso actor no desea hacer de conocimiento público este romance, debido a que no desea formalizar con la relación y solo quiere "pasarla rico", ya que no está listo para una relación después de "la loca que le tocó", señalando que actualmente están como en una "luna de miel".

Finalmente, el amigo de Horacio, aseguró que Gala tampoco quiere hacer pública su relación debido a que teme que eso la meta en problemas con Televisa, pues este su primer proyecto para la empresa con grandes actores y actrices.

Ella tiene miedo porque es su primer trabajo en Televisa; ha estado en series, pero este es su primer proyecto con la empresa, con grandes figuras, y no sabe cómo vayan a tomar esta situación, porque, tarde que temprano, esto será un escándalo y le da miedo cómo podría afectarlos, pero por lo mientras, están disfrutando de su amor", finalizó el informante.

