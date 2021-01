Eugenio Derbez 'estalla' y revela problemas con Alessandra Rosaldo: "Se pone muy mal"

Los Ángeles, Estados Unidos.- No es un secreto que una de las familias más unidas del espectáculo es la que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han construido durante sus más de 8 años de casados; aunque aparentemente pareciera que la pareja no tiene problemas, esta vez, el actor y productor mexicano comprueba que no es así.

Es la primera vez que el comediante de 59 años revela razones por las cuales se iniciaría una pelea con su esposa; y es que la cantante de 49 años es la encargada de llamarle la atención cada que su marido comete una 'burrada' y causa controversia en las redes sociales. Sin embargo, también Aitana, la única hija del matrimonio Derbez, ha sido motivo propicio para iniciar algún debate.

Lee también:Comparan a Aislinn Derbez con expareja de su padre: "Igual de bella que la Ruffo"

No sabes el pleito que trae Alessandra, continuamente siempre se enoja cuando le dicen es que se parece mucho a Eugenio, se parece mucho a Eugenio, bueno se pone: ¡No!, ya hasta trae su foto, ‘mira así era yo de chiquita eh, ¿nos parecemos o no nos parecemos?. Y todo el mundo así de: Sí, pero es idéntica a Eugenio de todas maneras. Se pone muy mal".

Cabe señalar que también el famoso productos 'le echa más leña al fuego' pues le da el lado a Rosaldo diciéndole que sí se parecen pero solamente de las rodillas hasta la planta de los pies, de ahí si son idénticas, comentarios que hacen enfurecer a la también actriz.

También te podría interesar: José Eduardo Derbez estalla en 'Hoy' y revela si tiene un hijo 'perdido': "No mam..."

Otra cosa que, sin duda mete en aprietos al padre de Aislinn Derbez, es que siempre se atreve a debatir en redes sociales al externar su opinión sobre temas que, según la Rosaldo, no son de su incumbencia; como cuando denunció lo que sucedía en un hospital de Tijuana o el polémico comentario hacia Paty Navidad y su inhabilitación en redes.

Hay veces en las que hay que meterse en esos buenos problemas, porque si no alzas la voz, nadie la va a alzar y la verdad no me arrepiento", dijo el comediante y productor mexicano Lo de Paty Navidad fue una broma, que simplemente se me ocurrió y dije en Twitter. Ya vez que yo fui la voz del ‘Grinch’, entonces dije: ‘Hay tanto que ‘El Grinch’ quería acabar con la Navidad y fue Twitter, quien acabó con la Navidad".

En tanto Eugenio Derbez y toda su familia se preparan para el estreno de la segunda temporada de su serie, De viaje con los Derbez, en la que se sabe abordaran el divorcio de Aislinn y Mauricio Ochmann.

Fuente: Instagram @elgordoylaflaca