Exactor de TV Azteca se lanza contra de Lupita Jones y Carlos Villagrán por entrar en la política

Ciudad de México.- Mauricio Martínez, un polémico exactor de TV Azteca, recientemente tuvo una entrevista exclusiva con Sale el Sol, en donde abarcó el tema de los artistas que se postularon a un cargo político, como los son Lupita Jones y Carlos Villagrán, reconocidos exactores de Televisa, señalando que "no están preparados".

Desde hace meses, diversos partidos políticos han mostrado a varios artistas como candidatos para diferentes cargos, por ejemplo, la exMiss Universo, Alfredo Adame y Paquita la del Barrio; ante esto, Martínez dijo que estos no tienen nada que hacer en dichos puestos y pidió que no se votara por ellos.

Por favor México, no voten por los que no son políticos, por los artistas o hijos de artistas, toda esa lista, Paquita la del Barrio, tiene una carrera envidiable, pero no tiene nada que hacer en la política por Dios, porque por eso estamos como estamos", señaló Mauricio.