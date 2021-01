¿'Guerreros 2021' en acción? 'Cobras' y 'Leones' se reúnen y fans enloquecen

Ciudad de México.- Macky González, famosa exatleta de Exatlón, ha causado un gran furor en su cuenta de Instagram al compartir una foto al lado de varios de los integrantes de 'Leones' y 'Cobras', lo que ha desatado una total locura entre sus millones de fans que esperan con ansias que den informes respecto a Guerreros 2021, que ha quedado en suspenso tras el fallecimiento de Magda Rodríguez.

El pasado mes de julio del 2020 se estrenó por primera vez en Televisa el reality deportivo de nombre Guerreros, el cual estaba bajo la dirección de la fallecida Magda, antigua productora de Hoy, el cual tuvo muy buen rating y una alta aceptación, por lo que cuando llegó a su final en septiembre del 2020 se comenzó a cuestionar si habría una segunda temporada y de ser así, cuándo es que sucedería.

Unas semanas después de que concluyera el reality, varios de los atletas y artistas que formaron parte de la primera temporada, como González, Agustín Fernández o Ilianovich 'Nano' Chalo, se presentaron a las instalaciones de San Ángel para supuestamente hablar con Rodríguez de su regreso a la segunda temporada del reality deportivo, aunque ninguno dio muchos detalles al respecto.

Por ello es que ha causado tanta conmoción el hecho de que Macky, Christián Estrada, Said P, Dariana García y más exintegrantes del programa, compartieran fotos y videos juntos en una gran celebración con quienes se suponen estarán en Guerreros 2021.

Cabe mencionar que hasta el momento no se sabe nada respecto a qué sucederá con dicho reality, pero Álex Kaffie hace un par de meses dijo que la hermana de Magda, Andrea Rodríguez, pese a ser su mano derecha en el proyecto, no estará en la que será la próxima emisión y que habrá nuevo productor del que hasta el momento no se tiene un nombre.

Fuente: Instagram @macky.mx