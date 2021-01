Tragedia en el rock: Guitarrista de The Animals fallece a los 77 años de edad

Reino Unido.- Con tan solo 77 años de edad, lamentablemente ha fallecido Hilton Valentine, la reconocida leyenda del rock británica por su participación en el memorable tema The House Of The Rising Sun, lo que se ha calificado como una absoluta tragedia para la música y un duro golpe al género que dedicó su vida desde que tan solo tenía 17 años de edad.

Hilton desde que tenía 16 años de edad, en 1943, se involucró en el mundo artístico al unirse al grupo The Heppers, tras lo que saltó al grupo Wildcats, donde se hizo famoso por rodar por el suelo tocando la guitarra, algo que llamó la atención de The Animals, pues pensaron que su estilo 'salvaje' era totalmente compatible con ellos.

A lo largo de su carrera se hizo famoso por su increíble manera de tocar las cuerdas, la forma en la que sobre el escenario se dejaba llevar por la música y sus instintos tomaban el control, haciendo que cada acorde fuera memorable para sus fieles fans que lo consideraban una autentica leyenda viviente.

Ahora, su discográfica ABKCO Music, dio la lamentable noticia de que Valentine había perdido la vida, señalando que él era un "guitarrista pionero" que marcó el estilo de rock y que "influyó el sonido del rock and roll para las próximas décadas", marcando tendencias.

Ante esto el vocalista de The Animals, Eric Burdon, ha expresado su tristeza por la pérdida de su amigo y colega musical, asegurando que los acordes de sus temas nunca volverán a sonar de la misma manera pues sin duda, faltará su único estilo de tocar y dejarse llevar por el ritmo.

¡Las notas iniciales de Rising Sun nunca sonarán igual!... ¡No solo las tocabas, las vivías! Desconsolado por la noticia repentina de la muerte de Hilton. Pasamos grandes momentos juntos", escribió.

