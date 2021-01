Cristian Castro está en una nueva relación y afirma estar muy contento por eso

Estados Unidos.- Contrario a otras ocasiones, el famoso cantante mexicano Cristian Castro, no ocultó ni negó su

nuevo romance, luego de que fuese visto con una actitud bastante cariñosa, con una mujer rubia en Estados Unidos.

En las imágenes que fuero mostradas por el programa Despierta América, el interprete se mostró bastante amigable con la reportera que lo entrevisto durante su paseo con su nueva novia, y confesó estarse dando una nueva oportunidad en el amor, señalando estar mucho más contento, pero cuidó de no revelar la identidad de su conquista.

Según reporta Agencia México, antes de la confesión de amor que hizo el hijo de Verónica Castro, se detuvo a hablar sobre la bioserie que se preparan sobre su padre, Don Manuel 'El Loco' Valdés, quien murió recientemente, declarando que le gustaría participar, pues considera que sería un recuerdo muy especial para él.

Ojalá que sí, me gustaría mucho estar participando en esa serie, para que también quede un recuerdo mío en relación a mi padre, me gustaría esa actuación, me encantaría que fuera mía”, manifestó.