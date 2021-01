Hija de Armando Manzanero revela cuánto dinero dejó su padre y si hay pelea por la herencia

Ciudad de México.- María Elena Manzanero brindó una entrevista al programa Hoy para hablar sobre la herencia de Armando Manzanero y confesar si es verdad que los siete hijos y la viuda del cantautor mexicano ya pelean por los bienes que dejó.

Luego de que TVNotas afirmara que los herederos del yucateco ya habían comenzado una disputa por el testamento, la propia hija de Manzanero se ríe de esta situación y así lo aclara:

No hay ninguna cuenta en donde haya 700 millones de pesos, cuando hablan de esa cantidad es al valor del catálogo de mi papi y yo no dudo que valga eso pero no se va a vender, sería una barbaridad", comentó.