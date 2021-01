José Luis Reséndez señala que comparar a Maribel Guardia con Mumm-Ra fue un "cumplido"

Ciudad de México.- El modelo y actor de Televisa, José Luis Reséndez, estuvo envuelto en la polémica en noviembre de 2020 cuando hizo una transmisión en vivo donde supuestamente se le ve bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

En las imágenes, Reséndez habla de diversos temas de forma incoherente y entre ellos sacó a relucir a Maribel Guardia de quien se refirió como una persona de edad avanzada que gusta de exhibir su cuerpo y hasta la comparó con el personaje Mumm-Ra.

Luego de un tiempo la propia Maribel Guardia respondió a su comentario, pero ahora es el actor mexicano quien asegura que su intención no fue ofender a la costarricense, sino hacerle un “cumplido” por la edad que tiene y lo increíble que sigue luciendo.

Lee también: Pepillo Origel explota contra actor de Televisa y defiende a Maribel Guardia

A través de su cuenta de Instagram, Reséndez aseguró que el programa de espectáculos Suelta la Sopa malinterpretó su comentario sobre la cantante y actriz de 61 años y explicó qué fue lo que en realidad quiso decir:

Decidieron tomar una frase que yo dije de una actriz… bueno, no sé qué es… actriz o vedette, yo ya no sé porque tiene una carrera extensa, pero siempre ha salido muy exuberante y se llama Maribel Guardia. Primero que nada, mi mayor respeto a ella como mujer , quiero que quede muy claro, independiente que mi forma de pensar a lo que ella hace, y lo que muchas gentes piensen, yo en esa ocasión dije ‘es que ya todas las mujeres querían ser inmortales ’ y se me ocurrió hacer una comparación con un personaje de la caricatura ThunderCats”.

Y es donde yo decía que ya querían todas ser como Mumm-Ra, El Inmortal, pero bueno, no era algo negativo, era de que si no ha visto esa caricatura, pero Mumm-Ra cuando invoca los poderes del inframundo, dice ‘quiero transformarme Mumm-Ra, El Inmortal’, y se saca unos pechotes, mam%&$ así, lleno de calostro, cuadritos, se pone bien mam&%$, como ella comprenderá, así chi&%$, ¡oye es un cumplido!, porque está en un muy buen aspecto físico ”.

View this post on Instagram

Posteriormente, José Luis recalcó su postura en contra de que algunas televisoras utilicen a la mujer como símbolo sexual, detalle por el que surgió su comentario hacia Maribel Guardia.

Te podría interesar: Maribel Guardia realizó su testamento tras contagiarse de Covid-19: "Dije me voy a morir"

Es simplemente una crítica a que yo en lo particular, no me gusta que la mujer ya se venda como un simple objeto sexual… que la gente que me vea a mi está en contra de la televisión vulgar… porque venden más carne que talento… y con todo respeto no le falté el respeto a nadie, simplemente di mi opinión y todos tenemos opiniones diferentes”, manifestó.