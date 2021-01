Leonardo DiCaprio luce completamente irreconocible y sus fanáticos están impactados

Estados Unidos.- Los fanáticos de el aclamado y premiado actor Leonardo DiCaprio están completamente sorprendidos con la imagen durante las grabaciones para la próxima película de comedia de famosa empresa de streming de Netflix, la cual lleva por nombre Don't Look Up.

DiCaprio de 46 años, fue visto en Boston en el set de la cinta, donde se ve como alguien totalmente diferente, mientras tiene una barba bastante crecida y además unos lentes. Así mismo, complementando el 'look' de su personaje, el ganador del premio Oscar, luce de un peinado completamente diferente al que suele usar.

Sin embargo, el actor de Once Upon a Time in Hollywood no estuvo solo, debido a que tuvo la compañía de la también ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, quien al igual que DiCaprio, se ve completamente distinta a lo habitual, ya que la caracterización de su personaje en la cinta contrasta con el de la actriz.

La película está dirigida por Adam McKay, DiCaprio y Lawrence interpretan a una pareja de astrónomos que descubren que un asteroide está en curso de colisión hacia la Tierra. Cuando comienzan a hablar públicamente sobre el peligro, se dan cuenta que nadie se tomará en serio sus terribles advertencias de un destino inminente.