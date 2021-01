Shia LaBeouf y Margaret Qualley terminan su relación tras las demandas de FKA twigs

Estados Unidos.- Según reporta el medio Agencia México, la pareja de actores conformada por Shia LaBeouf y Margaret Qualley finalizaron su romance, pues la prestigiosa revista People mencionó que fue una fuente confiable quien confirmó la separación.

La misma fuente añadió que ambos terminaron con su amorío de unos cuantos meses, este sábado 2 de enero y que desde entonces, ambos están fuera de la vida del otro. Recalcando que, ya no hay nada que una al uno del otro.

Se separaron el sábado. Están en diferentes lugares de sus vidas”, comentó la fuente

De igual forma, la persona que reportó la ruptura entre ambos, destacó que Margaret ya se encuentra lista para volver a su trabajo y en breve se dirigirá a Canadá donde iniciará el rodaje de una cinta junto a la aclamada y reconocida Margot Robbie, actriz con la que trabajó previamente en Once Upon A Time In Hollywood durante el 2019.

Otra fuente confirmó que la actriz ya estaba enterada de la reacción que provocó su noviazgo en medio de las acusaciones de agresión y maltrato sexual y físico presentadas por la cantante FKA twigs en contra de LaBeouf. Luego de ser fotografiados en diciembre besándose en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, hecho que reafirmaba su relación sentimental, ahora ha trascendido que la pareja fue vista por última vez el pasado lunes 4 de enero, en Studio City. Sin embargo, ni uno de los dos a confirmado la ruptura.