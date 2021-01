Sofía Aragón se lamenta por la muerte de Ximena Hita, Miss Aguascalientes

Ciudad de México.- Con la llegada del Año Nuevo, muchos lamentaron la trágica muerte de Ximena Hita, quien fue Miss Aguascalientes y fue encontrada sin vida dentro de su departamento.

A días de tan lamentable suceso, Sofía Aragón, Miss México comentó su pesar de no haber convivido lo suficiente con ella y así poder ayudar a la joven, quien, según informes, se quitó la vida.

Lee también: Ximena Hita se despidió de sus seguidores de esta manera antes de quitarse la vida

La conductora de televisión, manifestó su tristeza al no haber estado ahí para ella, pues supuestos rumores indicaron, que la fallecida chica sufría de una fuerte depresión; no obstante, esto no ha sido confirmado.

Podría interesarte: Sofía Aragón, conductora de TV Azteca, presume su anillo de compromiso: "Dije que sí"

En su entrevista con medios de comunicación, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aragón mencionó que es muy importante atenderse en cuestión de problemas emocionales.