Chris Pratt es avergonzado por su suegro Arnold Schwarzenegger tras confundirlo con Chris Evans

Estados Unidos.- Parece ser que la memoria del actor Arnold Schwarzenegger falló lo suficiente para humillar a su yerno, el también actor Chris Pratt, pues mediante una transmisión a nivel mundial, llegó a confundirlo con Chris Evans, demostrando que hasta él llega a tener conflicto con respecto a tema de los "4 Chris de Hollywood".

Pues durante una transmisión de teletón en Instagram por Año Nuevo en la cual se recaudó más de 615,000 mil dólares para alimentar a los hambrientos, Pratt presentó una serie de estrellas a través de un video en pantalla dividida, incluido su suegro, Arnold Schwarzenegger, el cual es padre de Katherine, su esposa. Sin embargo, el actor de Terminator lo saludó como Chris Evans, el cual es su compañero en el Universo de Marvel.

¡Hola Chris Evans!, Oh, no Chris Evans. Lo siento. Arruiné todo esto desde el principio... No levanté las tarjetas de referencia de la manera correcta... Chris Pratt... Debería saber tu nombre, eso es seguro. Eres mi yerno favorito".