Michelle Rubalcava habla acerca de su presunto despido del Heraldo TV

Ciudad de México.- Durante el pasado 2020, el famoso periodista de espectáculos, Michelle Rubalcava, sorprendió al anunciar su salida del programa De Primera Mano, con Imagen Televisión, pues se trasladó al matutino, Aquí contigo de el Heraldo TV.

En dicho nuevo show televisivo, el comunicador fue bastante bien recibido por los televidentes, no obstante, en estos últimos días ha sido muy notoria su ausencia fuera de la emisión.

Por tal motivo, se ha especulado que podría ser que el conductor sea despedido o reemplazado por alguien más, en su entrevista con la revista TV Notas, Michelle habló sobre el tema.

No, para nada, sí, ya me han llegado muchos chismes al respecto, algunos aseguran que me corrieron, otros me llaman para cuestionarme al respecto, pero te diré algo".