¿Adiós 'VLA'? Tras exhibir catálogo de Televisa y 5 años vetada, 'hunden' a actriz en TV Azteca

Ciudad de México.- Durante una entrevista para Ventaneando, el conductor Daniel Bisogno se encargó de hacer un fuerte comentario contra la polémica actriz y cantante Alejandra Ávalos ahora que ella está en el elenco de Venga la Alegría.

El momento sucedió durante la entrevista que le hizo el presentador a Cristian Castro y Mijares, quienes se presentaron juntos en concierto este fin de semana en Los Ángeles, California, como parte de la gira 'Hits Tour' que ambos realizan en Estados Unidos.

Durante la entrevista que concedieron al programa de Pati Chapoy, Cristian manifestó que en este momento no tiene novia, que solo está saliendo, y externó su deseo de salir con alguna ex.

Debido a que Mijares trabajaba junto a Lucero en El Retador, Daniel Bisogno le preguntó al hijo de Verónica Castro si podría hacer lo mismo con una expareja, a lo que inmediatamente Cristian dijo:

¡Cómo no!... Angeliquita Vale, ¡claro que sí!".

Ante la sorpresa y risas de los presentes, Bisgono quiso saber la fecha de su noviazgo con 'La Vale', pero el intérprete de No podrás únicamente dijo: "Pues cachondeo te digo, cachondeo, cachondeo".

Posteriormente, el conductor bromeó diciendo que el acercamiento entre los artistas fue hace pocas semanas, a lo que Cristian inmediatamente aclaró:

No, no, no, respeto a su marido que lo quiero tanto, no, divina, divina… ¿Qué quieres que confiese cosas?”.

Finalmente, Cristian cambió de tema y empezó a bromear diciendo que Mijares había tenido una relación con la polémica Alejandra Ávalos, situación que el ex de Lucerito negó tajantemente.

A mí me dijeron que andabas con Laura Flores y con la ex de (Fernando) Ciangherotti, Ale Ávalos", dijo entre risas Cristian.

Fue ahí cuando Bisogno la destrozó por los comentarios que ha hecho en los últimos meses, que van desde publicar un video en el que asegura aparece un fantasma hasta sus peleas con Anel Noreña tras la muerte de José José.

Antes de que se subiera a la nave y todo eso... a poco sí, ¿alguna vez con la Ávalos?", dice Bisogno entre risas.

"No, no, no, no. De novio no.... muy lindo pero no", dijo Mijares contundente.

Polémicas de Ávalos

Como se recordará, la actriz estuvo más de 30 años trabajando en exitosas telenovelas de Televisa, en muchas como villana, hasta que se integró a TV Azteca para unirse al matutino Venga la Alegría como juez del reality ¡Quiero Cantar!.

En 2017, a la actriz se le 'soltó la lengua' de más y desafió a la televisora de San Ángel al confirmar que sí había existido el famoso catálogo de Televisa.

Ávalos dijo que presuntamente ofrecían a actrices a publicistas por una noche a cambio de que invirtieran en la televisora. Luego del revuelo que esto causó, la también cantante tuvo que salir a decir que la habían malinterpretado y esto había sucedido sin el consentimiento de la empresa.

Se dijo que Ávalos habría recibido un fuerte regaño de parte de Televisa por esta razón y que habría sido vetada, sin embargo, el veto que recibió fue años atrás y duró 5 años. Según contó, la sacaron de una telenovela por querer despegar en la música y sacar un disco.

