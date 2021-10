FOTOS: ¡BTS está de fiesta! Park Jimin llega a México en su cumpleaños 26

Ciudad de México.- Actualmente, en Corea del Sur, ya es la mañana del 13 de octubre, día del cumpleaños del querido Park Jimin, famoso integrante de la boy band, BTS, quien se encuentra festejando su vigesimosexto aniversario.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Los Polinesios sorprenden al aparecer en 'Permission To Dance' el nuevo VIDEO de BTS

Espectáculos Tras varios meses de espera Coldplay y BTS estrenan 'My Universe'; escúchala en este VIDEO

Como era de esperarse, las ARMY de todo el mundo enloquecieron de felicidad, por lo que prepararon regalos y sorpresas para el cantante, por lo que el fandom mexicano no podía quedarse atrás y de alguna manera se las ingeniaron para traer a Park a algunos lugares de la República Mexicana.

Por un lado, los integrantes de Team Army MXCH, se las arreglaron para colocar un mensaje en un anuncio publicitario, el cual se encuentra ubicado en Avenida Reforma 202,, el mensaje dice:

Happy Birthday, our dear Jimin. Tú, la persona que nos enseñó a no rendirse nunca. Gracias por ser la alegría de todo ARMY y por ser parte de nuestro love yourself.