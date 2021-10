"Vivo con inseguridad": 'Gomita' reaparece en Instagram tras denunciar que su padre la golpeó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este martes 12 de octubre Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como Gomita, reapareció en las redes sociales luego de que horas antes informara que había denunciado por violencia física y psicológica a su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas.

Mediante sus historias de Instagram, la afamada exconductora de Sabadazo en Televisa agradeció por todas las muestras de cariño que ha recibido tras declarar que su papá le había propinado una golpiza por haber defendido a su madre, Elizabeth Ordaz.

Gracias a todos y todas los que me han mandado mensajes para hacerme sentir que no estoy sola, yo lo sé, tengo bastantes amigos que se han manifestado, que se han convertido en mi familia, me siento muy orgullosa de tener el valor simplemente de hablar", dijo la hermana de 'Lapizito' y 'Lapizín'.

Posteriormente, la joven explicó que no ha querido hablar con la prensa debido a que tomó acciones legales en contra de su progenitor: "Me han marcado de muchísimos medios, pero que espero entiendan todos los medios que esto es un tema que se tiene que hacer legalmente y que así lo voy a hacer, y que con el favor de Dios todo esto va a tener una justicia".

Asimismo, la también influencer puntualizó que pese a estar sola en esta batalla, decidió continuar con su vida como regularmente lo hace, mostrando su mejor cara.

Aquí estoy como siempre me han visto, sonriendo, feliz y a pesar de todos los problemas que yo tenía encima, que son muy personales. Fue un poquito que yo les pude compartir para que vieran que no son las únicas que están pasando por eso y no por eso me van a ver tumbada todos los días, al contrario, soy una mujer muy trabajadora que vive sola y que tiene que sacarse adelante sola, que a lo mejor no cuento con el apoyo de seres que yo quería, pero pues ni modo, así es la vida y esto tiene que seguir".

Sin embargo, Araceli dijo sentirse insegura por las represalias que pueda recibir: "Créame que estoy muy bien, despreocúpense de que estoy mal, simplemente que lo hice público porque cualquier cosa que me llegue a pasar… quiero que en este momento se haga justicia solamente, yo vivo con un poquito de inseguridad, no les voy a mentir, me siento un poquito intranquila, pero sé que Dios está conmigo y que no estoy sola y que no me va a abandonar y que después de la tormenta llega la calma".

Finalmente, la joven colocó una fotografía con el siguiente mensaje: “Nunca me verán mal porque aprendí que con eso no se soluciona nada”.

Además, su famosa madre a quien conocen como 'Doña Chave' también aprovechó sus historias de Instagram para mostrar apoyo a su famosa hija y le escribió:

Te amo hija, muchas gracias".

Fuente: Agencia México e Instagram @gomitaoficial123