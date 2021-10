Exactriz de TV Azteca sufre al quedarse sola; su pareja la 'abandonó' a un mes de dar a luz

Ciudad de México.- Una vez más, la actriz María Fernanda Quiroz, conocida en el mundo del espectáculo como Ferka, se encuentra en medio de una nueva crisis, tras casi dos meses de haberse convertido en madre.

La noche del pasado martes 12 de octubre, la exactriz de TV Azteca empleó las historias en su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores la noticia de que se encuentra muy preocupada por su perrita Martina, pues desde hacía unas horas comenzó a notar que algo estaba mal; justo después de que su pareja Christian Estrada salió de México.

Tuve una tarde medio caótica...se fue Chris y me quedé con el chamaquito, muy tranquilos, tomamos la siesta de la tarde, todo muy bien. Y no salgo de una para otra, ya ven que Kraco con la pata y ahora Martina, no sé qué tiene ¡caray! No saben el susto que me dio hace rato, terrorífico.