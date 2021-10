Horóscopo 14 de octubre 2021: Mhoni Vidente presenta las predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Qué te deparan los astros este jueves 14 de octubre 2021? Conoce la respuesta en tu horóscopo de hoy, con las predicciones de Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México y el mundo de los espectáculos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Según Mhoni Vidente, octubre es uno de los meses más mágicos de este año, por lo que es muy bueno realizar rituales inspirados en la magia blanca que ayuden a que tengas buena suerte en el amor, dinero, trabajo y salud. ¡Consulta aquí los horóscopos de hoy!

Aries

En el entorno familiar la envidia le traerá problemas; un vaso de agua con sal abajo de su cama ayudará a amortiguar esas malas energías. Sus descuidos pueden ocasionarle algún gasto mayor, cuidado. Asuntos del trabajo solicitan más atención por su parte. Sus pulmones agradecerían el aire puro del bosque.

Tauro

¿Por qué siente tantos celos? ¿Acaso no puede ver lo maravilloso que es? Tenga cuidado, pues esas conductas decepcionan a los amantes. Más vale que se dé apapache, no sea tan ahorrativo, usted merece cosas lindas. Es el día adecuado para tomar retos en el trabajo. Vigile esas molestias que pueden afectar a su actividad.

Géminis

Si ya tiene a quién amar, cuide muy bien cómo expresa su cariño. Los movimientos de dinero actuales ayudarán a su futuro. Coloque una hoja de laurel en su zapato izquierdo para atraer abundancia a su vida. Día laboral lleno de nuevas ideas y proyectos. Ojo con esa tos que no se le acaba de quitar.

Cáncer

Gran día para explorar y mostrar lo apasionado que puede ser; póngase de acuerdo con su pareja o con alguien que usted desee. Prudencia en los asuntos de dinero, no es tiempo de gastar. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos en el trabajo, tendrá suerte. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.

Leo

Los recuerdos de amores pasados lo harán sufrir este día; recuerde que de todo se aprende, déjelos ir de una vez. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el dinero, así que úselo con sabiduría. El ambiente laboral va a estar algo presionado, pero saldrá glorioso. Necesita un aporte vitamínico extra en su dieta.

Virgo

Para triunfar en el amor debe ser arriesgado y sincero; con eso, lo tendrá todo. No se debe agobiar por las obligaciones económicas, hágalo con amor y el dinero fluirá con usted. Se esforzará en aprender un nuevo oficio, todo saldrá perfecto. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Libra

Mayor estabilidad en el amor, así que puede seguir con su relación; trate de aprender se sus errores. Si tiene dinero ahorrado no sería mala idea que lo guardara más tiempo. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo; relájese. Encontrarse de maravilla no dejar de cuidar el cuerpo, recuerde que es parte de usted..

Escorpio

Si, ahora sí, dese dejar la soltería, debe saber que está en una gran momento, en donde sus cualidades brillan más que nunca. Los pretendientes no faltan; le toca elegir. Trate de tener más orden en sus finanzas, así el dinero durará más. Glorias laborales de aquí en adelante. Hidrate su piel y la de sus pies.

Sagitario

¡Tenga cuidado! Mercurio retrógrado le dejó varias discusiones que aún no resuelve completamente. Pida perdón y muestre humildad. Aparecen numerosos gastos que lo pondrán a temblar. La jornada laboral transcurrirá sin problemas este jueves. Cuidado con las lesiones por hacer tanto ejercicio.

Capricornio

¡Ni modo! Le toca poner el ejemplo en cuestiones amorosas y dar el primer paso en cómo le gustaría ser tratado. La gente no podrá leer sus pensamientos, por lo que es clave que aprenda a hablar con calma. No olvide ahorras. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Dé mucha importancia al descanso.

Acuario

Antes de iniciar una aventura amorosa, piense si es lo que en verdad quiere, o solo está accediendo a presión social. Plantéese pedir un préstamo a una persona de confianza; eso sí, tendrá que saber invertirlo. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Ponga más orden en las comidas y agregue más verduras.

Piscis

Este día su pareja le dedicará más atención, por lo que su humor mejorará bastante; recuerde que la mejor forma de crecer en el amor es hablando. Las finanzas pueden crecer más, dedíquese a comprar, vender o invertir. En el trabajo recibirá una sorpresa agradable. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

Fuente: Staff