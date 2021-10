¿Se operó? Tras dejar Televisa, Lucero confiesa cuál es su verdadero secreto para lucir así de guapa

Ciudad de México.- La guapísima actriz y cantante Lucero, quien hace poco dejó los foros de Televisa por el fin del reality El Retador, por fin confesó qué hace para conservar esa 'eterna juventud' y hasta dejó ver que está más que enamorada que nunca luego de divorciarse de Manuel Mijares.

Aunque la actriz muy rara vez había sido captada junto a su novio, el empresario Michelle Kuri, hace unas horas se encontraron a la feliz pareja en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Respecto al secreto para mantenerse así de guapa y radiante a los 52 años, Lucero hizo una broma y dijo que ella usaba "leche de burra", pero más tarde aclaró que de ninguna manera se ha sometido a cirugías o arreglitos para embellecerse.

Cabe resaltar que la intérprete de telenovelas como Soy tu dueña contó tiempo atrás que le da miedo introducir en su cuerpo alguna sustancia para mejorar su belleza y que hasta detalló que su hija Lucerito le pidió no ponerse bótox.

A mí me da mucho miedo lo del botox porque he visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas no poder arrugar acá (los pómulos) cuando me río, la nariz y todo, no soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías", explicó.