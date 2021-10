¿Insoportable? Tras renunciar a 'Hoy', conductor de Televisa 'desenmascara' a Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Tras destaparse que este lunes se despediría del programa Hoy porque tiene otros proyectos en Televisa, el conductor Lambda García se sincera con la prensa y revela cómo es trabajar con Andrea Legarreta.

La conductora, quien ha estado por más de 20 años en el matutino de Las Estrellas, ha sido protagonista de un sinfín de rumores. La mayoría de ellos la señalan por ser responsable de despidos en el programa y de interceder con productores para correrlos.

Además, varios famosos han dejado claro que no quieren tener nada que ver con la esposa de Erik Rubín como lo son Anette Cuburu de Venga la Alegría, Alfredo Adame y Atala Sarmiento.

Lambda García, quien llegó a Televisa luego de estar durante 8 años en las filas de TV Azteca participando en telenovelas como Cielo Rojo y Las Bravo, se unió al elenco del nuevo melodrama de Televisa Allá te espero, en donde interpretará a 'Danilo'.

Por esta razón, el conductor tendrá que dejar el matutino. Aunque pidió al público esperar al lunes para saber qué pasará, antes de confirmar la noticia rompió el silencio sobre Andrea Legarreta y destapó su verdadera personalidad.

En entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, reporteros le preguntaron cómo era Andrea en realidad, pues con ellos aseguraron era una persona muy linda. Contundente, Lambda respondió:

El presentador se desvivió en elogios por Legarreta, contrario a lo que muchos especulan sobre su carácter: "Me podría desvivir en elogios por ella pero no solo porque trabajo con ella, sino porque realmente es una persona así. Ella de corazón es una gran señora, se le aprende muchísimo. Yo te puedo decir que es espectacular".

Finalmente, cambiando de tema, el conductor aclaró si podría regresar al matutino el próximo año, una vez que termine de grabar la telenovela.

"He sido muy feliz en 'Hoy' y sí me gustaría tener una estadía mucho más larga en 'Hoy'. Esperemos que así sea y todo se congenie para que funcione así. A final de cuentas 'dile a Dios tus planes y se va a mofar de ti'. No te puedo decir: 'Quiero estar 5 años más en Hoy', no sé, veremos cómo van fluyendo las cosas", finalizó.

Por otro lado, en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea rompió en llanto al hablar de las críticas, amenazas y mensajes de odio que recibe todos los días en redes sociales, pues dijo que no por ser famosa tiene que tolerar esos malos deseos y violencia "sin justificación".

Después de aclarar que ella no le hizo nada a Alfredo Adame ni a Anette Cuburu y que a esta última, después de que la acusó públicamente de haberle hecho algo, le mandó un mensaje diciéndole que estaba "enojada con la persona equivocada", declaró:

No creo haberle hecho daño a alguien como para que me deseen la muerte a mí o a mis hijas . Siento que a mí me ayudó a salir cada quién dar lo que tiene para dar. En mi cabeza no está hacer un alias y escribirle a un famoso que se muera o que está vieja".

Mencionó que a veces siente lástima y pena por los que la insultan porque no entiende de dónde viene ese rencor.

Si no te gusto no me violentes. No me veas, no me busques en las redes, no prendas la televisión. Si no trabajas tus traumas y dolores no le tires mala onda a los demás. Prefiero no estar tan bonita o joven como tú a desearle la muerte a alguien porque no me gusta lo que dijo o lo interpreté como quise", dijo entre lágrimas.