Tras 5 años en TV Azteca, famosa actriz llega a 'Hoy' con fuerte reclamo ¿y la corren de Televisa?

Ciudad de México.- De nueva cuenta una famosa actriz, quien tras irse a TV Azteca y Telemundo por fin regresó a Televisa, causó polémica pues reapareció en el programa Hoy y le hizo un nuevo y fuerte reclamo a la producción del matutino.

Se trata de la controversial artista mexicana Ivonne Montero, quien trabajó desde 2008 hasta 2013 en el Ajusco y protagonizó la exitosa telenovela La Loba y recientemente regresó a San Ángel como concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Resulta que hace una semana la pelinegra llegó al foro de Hoy muy molesta porque sufrió una caída mientras ensayaba con su pareja Agustín Arana. Además de reclamarle en vivo en el programa, la actriz apareció en la portada de TVNotas diciendo que si no le cambiaban de acompañante, ella prefería renunciar al reality.

Quiero preocuparme por mi desempeño, no por mi compañero y si me va a sostener o no, pero si va a ser así y no me lo cambian, prefiero salir de la competencia. A mí me encantaría seguir, pero ya veremos qué ocurre", expresó.