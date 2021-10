Adiós Televisa: Tras vender hamburguesas para sobrevivir y suplicar ayuda, actriz llega a TV Azteca

Ciudad de México.- Tras perder su exclusividad luego de 28 años en Televisa y triunfar en su negocio de hamburguesas, la actriz Violeta Isfel dejó en shock a todos hace unas semanas al romper en llanto en su programa y suplicar ayuda a una experta.

La antagonista de la famosa telenovela Atrévete a Soñar, quien ante la falta de trabajo e ingresos durante la pandemia decidió emprender y abrir un local donde vende hamburguesas y banderillas, reapareció en TV Azteca con una dura noticia para explicar lo que sucedió en el programa.

Como se recordará, Violeta se fue a Multimedios tras hacer toda su carrera en la televisora de San Ángel y se estrenó como conductora en el programa Mamá Dice con Mayra Rojas y Jimena Férez.

Y esque la actriz rompió en llanto de forma incontrolable al compartir el difícil momento que atraviesa para volver a convertirse en mamá junto a su esposo, ya que se sometió a un tratamiento con hormonas que le provocó muchas inseguridades sobre su físico.

En entrevista con el programa de Pati Chapoy, Ventaneando, se sinceró y contó que su reacción tiene que ver con un padecimiento físico, pues atraviesa un tratamiento de dos meses para desaparecer por completo un mioma.

Por esta razón, sus hormonas se dispararon al grado de romper en llanto en el programa que conduce, en la búsqueda de convertirse en madre por segunda vez pero por primera vez al lado e su esposo Raúl Bernal.

El plan de ser papás era para el año pasado. Fuimos con mi ginecóloga y hace muchos años, tuve un problema de un mioma que estaba molestándome. Hace ya algún tiempo con trabajo personal y medicamentos me lo deshice pero ahora resulta que quería volver a asomarse... y me dijo vamos a apagarlo porque estás perfecta y tienes óvulos para echar para arriba", dijo.

Además, contó que le empezó a costar mucho trabajo aceptar que ya no es una jovencita y es una mujer, por lo que su cuerpo obviamente tendrá cambios.

La actriz de 36 años relató que retenía muchos líquidos, se hinchaba y a veces no podía ni hacer ejercicio, y además en la parte emocional es en la que resultó más afectada.

Entonces me di cuenta que necesito terapia y hay un tema emocional ahí. Me está costando mucho trabajo poder verme al espejo y decirme: 'Ay qué buenísima que estás'. La verdad no, solo mi esposo, quien ha sido clave y lo admiro un montón pues aunque las hormonas me han vuelto medio loca, él ha sido muy paciente".