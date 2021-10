Predicciones de Mhoni Vidente: ¿Cuál es mi horóscopo de hoy sábado 2 de octubre 2021?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si este sábado 2 de octubre 2021 vas a salir o tienes algún plan, no está de más que consultes tu horóscopo de hoy con las predicciones de la pitonisa más famosa de México, Mhoni Vidente.

Con las predicciones de Mhoni Vidente para este sábado, sabrás que le deparan los astros a tu signo zodiacal en el amor, dinero, trabajo y salud. ¡Déjate llevar por la magia de este mes de octubre!

¿Cuál es mi horóscopo de hoy, sábado 2 de octubre del 2021?

Aries

Gran día para priorizar la relación con sus amigos; recuerde que a través de los otros uno se conoce mejor. Se viene una jornada de gastos incontrolados, tenga cuidado. Adelante con el arranque de esos nuevos proyectos laborales, todo saldrá bien. Mente sana, cuerpo sano: haga ejercicios de meditación y verá cómo mejora en su vida.

Tauro

Esa decisión que tomó respecto a esa relación fue la correcta; puede doler, pero lo importante es su felicidad. Momento perfecto para ganar un ingreso extra; el dinero llegará a usted siempre que lo busque. Este día el trabajo será más grato que en otras ocasiones, disfrute y sea más responsable. Su buen humor ayudará a que su estado de ánimo mejore.

Géminis

¡No hay más! Si no se ama a usted mismo, difícilmente podrá ver el amor que otros le están dando. Crea que es digno de todo lo bueno que le está pasando, tanto en cuestiones económicas, como laborales. Para mejorar su salud, los astros recomiendan que beba más agua, es un líquido vital que abre la mente.

Cáncer

Cualquier problema que surja con su amado, podrá resolverse siempre y cuando usted tenga esa convicción. Reclame el dinero que le deben desde hace tiempo, no importa si es su familiar o amigo. Coopere con sus compañeros de trabajo, sea más agradable. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas, pero nada grave.

Leo

Un viejo amor llamará a su puerta; usted decide qué hacer con esa presencia. No arriesgue en inversiones que no le 'den buena espina' desde el principio. Sus méritos se traducen en una mejora laboral, no deje de esforzarse. Preste más atención a su columna, es el tronco que le da vida y sostiene su corazón.

Virgo

La salida que disfrutará este día le ayudará a encontrarse consigo mismo. Deje que esa nueva persona entre en su vida, mas no tome decisiones precipitadas. Respecto al dinero, este fluirá bien hacia usted, pero no se confíe. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo, las envidias se irán si usted les impide el paso a su vida.

Libra

Si no tiene una relación amorosa, no se preocupe, pronto llegará alguien especial. Ahora, puede dedicar más tiempo a la gente que lo ama. Se están revalorizando sus inversiones, ¡bien ahí!. El ambiente del trabajo se presentará tranquilo y sin cambios. Un buen masaje antes de dormir ayudará a que su descanso y ánimo mejores.

Escorpio

Su pareja y sus amigos alabarán la gran y maravillosa persona que es; no deje que nadie baje su energía. No es el momento adecuado para pedir un préstamo, mejor ahorre su efectivo, sí le alcanza. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales, solo falta algo de organización. Si está algo ansioso haga un poco más de deporte.

Sagitario

En este primer día del fin de semana, aparecerá alguien que le hará vibrar; la decisión de algo más estará en usted. Excelentes resultados económicos por esfuerzos extra; solo no olvide disfrutar. Vendrán más negocios, los cuales podrá cerrar con éxito. La Luna le ayudará a ver la vida de una forma más calma y hermosa.

Capricornio

Ocasión poco adecuada para nuevos encuentros amorosos; primero debe sanar esas heridas del pasado. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos, su carácter le ayudará mas debe ser calmo y precavido. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Su cuerpo alcanzará un equilibrio que ni usted creía; ¡siga entrenando!

Acuario

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos, un fin de semana en solitario ayudará a que la llama del amor no se apague. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane, es clave en su economía. Grandes cambios en el terreno laboral, pero todo para bien. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador y pañuelos.

Piscis

Vienen cambios inevitables en su relación, pero si se comunica de forma adecuada, podrían ser buenos tanto para usted, como para esta persona. Escuche los consejos de su familia en cuanto a sus ahorros. Por fin consigue ese turno que tanto deseaba. Los dolores de espalda se evitan sentándose correctamente; es sencillo.

