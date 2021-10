¿La odia? Tras llegar a 'Hoy', Tania Rincón reacciona a coqueto 'look' de Galilea Montijo en Televisa

Ciudad de México.- Desde que Tania Rincón se integró a Televisa se ha especulado mucho de la mala relación que tendría con la conductora tapatía Galilea Montijo y como se sabe, desde hace unas semanas la michoacana forma parte del elenco del programa Hoy.

Pero en una ocasión la periodista Martha Figueroa salió a desmentir que la originaria de Guadalajara tenga problemas con la exconductora de Venga la Alegría y dijo: "Gali es la súper promotora de Tania. Le encanta porque le parece súper buena conductora y le encanta esta imagen que tiene de mamá joven, es muy chispita. Gali puja durísimo por que se quede".

Hace unas horas la exreina de belleza nacida en La Piedad, Michoacán, estuvo como invitada en el programa de radio La Caminera y aquí contó que se ha llevado muy bien con todos sus nuevos compañeros del matutino de Las Estrellas.

Me estoy acoplando a un nuevo equipo. Los he admirado desde siempre, pero no es llegar a fanearme, es llegar y hacer tu chamba lo mejor posible", expresó Rincón.