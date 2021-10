Tras 'hundir' su carrera y 'veto' de Televisa, polémica actriz venderá cosméticos para sobrevivir

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien inició en Televisa hace 11 años y tuvo un tremendo escándalo que afectó enormemente su carrera y le cerró varias puertas laborales, emprenderá en una empresa de cosméticos para sobrevivir.

Se trata de la actriz cubana Livia Brito, quien el año pasado fue acusada junto a su pareja sentimental de haber golpeado a un paparazzi en Cancún porque este les tomó fotos, al punto de dejarlo ensangrentado y con varios golpes en el rostro. Este además los acusó de haberle robado su cartera.

Luego de que ambas partes se enfrascaran en un intenso proceso legal, la actriz demandó a una conocida revista de espectáculos por presuntamente lucrar con su imagen, asegurando que violaron su privacidad.

Ahora, Livia apareció públicamente para aclarar que su denuncia se malinterpretó, pues los medios de comunicación podrán publicar fotografías de ella, pero siempre y cuando cumplan con algunas condiciones.

Me tienen que obviamente, como es un evento así, y es un evento donde yo estoy viniendo por propia voluntad y sé que ustedes van a estar aquí, lógicamente estoy dando las entrevistas, y hay permiso de ambas partes, cuando me toman fotografías sin mi permiso, sin mi autorización, no se presentan, están escondidos y toman las fotos, ahí sí hay un problema", dijo.