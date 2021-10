Vende salsas para sobrevivir: Tras 15 años vetado y enfermo de cáncer, corren a actor de Televisa

Ciudad de México.- Un controversial actor, quien estuvo 15 años vetado de Televisa luego de un fuerte escándalo y apenas fue 'perdonado' este año para volver a sus filas, fue despedido del reality en el que participaba en la televisora de San Ángel, Inseparables.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Bobby Larios, quien debutó en Televisa en 1996 luego de años picando piedra para ser actor. Sin embargo, fue vetado durante 15 años de la empresa luego de iniciar una relación con Niurka cuando se conocieron en la telenovela Velo de novia (2003).

En ese entonces, la cubana estaba casada con el productor de telenovelas Juan Osorio. Cuando ella y Bobby se conocieron, la vedette se separó del padre de su hijo y desataron la polémica.

Según contó hace algunos meses para el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, el veto que le impusieron en la televisora, provocado por su romance con Niurka, lo dejó fuera de Mujer de madera (2004) junto a la fallecida Edith González.

Después de estar en el elenco de La verdad oculta en el 2006, su último proyecto ahí, se fue de México a Estados Unidos. Este castigo hizo que se le cerraran varias puertas laborales y se dejó de saber de él.

Bobby se vio obligado a emprender un negocio ante la falta de ingresos por la pandemia y ya viviendo en en el país vecino comenzó a vender salsas.

Hace poco confirmó una terrible noticia que nadie se esperaba. El actor mexicano reveló que hace pocos meses le detectaron cáncer de próstata, el cual pudo combatir a tiempo, ya que continúa tratándose para erradicar la enfermedad.

Este año, Televisa le levantó el veto y se confirmó su participación en el reality Inseparables: Amor al Límite 2021, el cual se estrenó hace unas semanas, sin embargo, resultó eliminado junto a su pareja.

Tras estar por cuarta ocasión en el sillón de los nominados, lamentablemente salieron luego de que Mariazel y Adrián Rubio se salvaran de la expulsión.

Bobby y Evelyn perdieron el reto de salvación al no poder armar el rompecabezas con forma de corazón, Romina Marcos (hija de Niurka) y Hussam lograron ganar el reto y se libraron de ser eliminados.

Todos en el foro estaban muy tristes por su salida y algunos hasta rompieron en llanto, como 'Potro' y Estefanía. Brenda Zambrano y su novio Guty Carrera les dedicaron unas emotivas palabras, pues comentaron que hicieron grandes lazos con ellos.

Ir conociendo a Evelyn y a Bobby que son excelentes personas que son una prueba de amor increíble cómo se miran los consejos que nos dan no se los quiero muchísimo y pone muy triste esta situación en verdad, pero sé que van a ser muy felices afuera", dijo la ex Acapulco Shore , Brenda Zambrano.

Por su parte, Guty confesó que para él Bobby fue un padre, además de recalcar que "son un ejemplo" para todos.

Voy hacer muy directo y muy corto Bobby me hubiera encantado tener un padre, yo no tuve un padre, yo crecí sin un papá, pero me hubiera encantando y hubiera dado la vida por tener una persona como tú. Solo ustedes saben lo que son, no hace falta que se lo diga, son un ejemplo para todos nosotros”.