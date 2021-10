¡Es bisexual! Tras divorcio de su esposa, actor de Televisa ¿se le declara a famoso de TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que una revista de espectáculos exhibiera los intensos coqueteos del conductor de TV Azteca Pedro Sola a un famoso actor de Televisa que actualmente es integrante de Sale el Sol, ahora es él quien responde.

Pablo Perroni reaccionó a la controversia que se desató luego de que se hicieran públicos todos los piropos y mensajes subidos de tono que le mandaba el presentador de Ventaneando en las fotografías donde el actor presume su cuerpo sin pena alguna.

Debido a que el primo de Maite Perroni y exesposo de la exTimbiriche Mariana Garza emplea sus cuentas para mostrar imágenes en poses muy sensuales y sin dejar algo a la imaginación es que surgieron rumores de algo entre ellos.

Sin dar gran importancia a este tipo de especulaciones, Pablo aprovechó su encuentro con la prensa para hablar del tema y con una sonrisa en el rostro comentó:

Ya se habían tardado un año en hablar de mí en la revista, ¡por fin!... No importa, eso nada más habla de que no hay notas, de que no hay cosas relevantes de qué hablar".

El actor concluyó manifestando que no tiene ningún inconveniente con que Pedrito Sola u otras personas del género que sea lo halaguen, pues no es una persona homofóbica y dejó claro que ese tipo de temas no le quitan el sueño.

Fue en enero de 2019 cuando Pablo Perroni se declaró bisexual, después de separarse de Mariana Garza ante rumores de una supuesta infidelidad de parte del actor con varios hombres.

Posteriormente la pareja aseguró en conferencia de prensa que su matrimonio terminó porque se acabó el amor de pareja y no por la orientación sexual de Perroni, pero seguirían muy unidos por la hija que comparten en común.

En esa misma ocasión, Mariana manifestó que desde que conoció a Pablo siempre supo que era bisexual y nunca estuvo engañada al respecto, además de recalcar que él no le fue infiel durante su matrimonio.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento y Agencia México