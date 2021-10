Horóscopos 25 de octubre 2021: MHONI VIDENTE comparte las predicciones de hoy para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Una nueva semana inicia! Para que goces de todas sus bendiciones, conoce cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente para tu signo zodiacal, en los horóscopos de hoy lunes 25 de octubre 2021.

Cabe destacar que Mhoni Vidente realiza el horóscopo de tu signo zodiacal consultando las cartas de tarot, y que en más de una ocasión ha sido reconocida por sus acertadas predicciones. ¿Listo para saber qué tienen los astros para ti?

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy lunes 25 de octubre

Aries

La luna de miel se acaba y surge el riesgo de aburrirse de esa relación afectiva, alerta. En los negocios no existen los amigos; son clientes y no debe olvidarlo, o fracasará. Su autoestima le permite conseguir sus metas en el trabajo. Gane la batalla al colesterol y pierda algo de peso.

Tauro

El amor le depara grandes sorpresas en esta nueva semana y en general para la temporada de Escorpio. Siga cuentas especializadas para decidir dónde invertir. Solicite un aumento laboral, ya ha demostrado su valía. Con su buena salud se creerá capaz de grandes actividades.

Géminis

Aléjese de los enredos amorosos, solo le causarán malestares en la espalda; además, no lo necesita si sabe qué quiere en el amor. Golpe de suerte para sus metas económicas. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables para usted. Haga caso al médico y cuídese más.

Cáncer

¡Cuidado! Una actitud prepotente y orgullosa la alejará de su pareja en este día. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo y parece que incluso tendrá dinero de sobre en esta semana. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo mejorarán notablemente. Un paseo diario le vendrá muy bien.

Leo

Noche romántica con su pareja y un inicio de semana favorable para ustedes como pareja, les irá genial si abres la mente. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Con su imaginación logrará sus metas en el trabajo. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Virgo

Organice un 'viajecito' divertido con su pareja para la siguiente semana; podría ser lo que necesitan para revivir la llama. Gana lo suficiente para vivir sin preocupaciones en este periodo. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Cuide las partes más débiles de su organismo.

Libra

No permita que el miedo se apodere de su relación o de este intento de amor que trae en mente. Si no tiene cuidado, puede pasar problemas económicos en esta semana. Los roces con sus compañeros ponen de 'nervios' el trabajo. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Escorpio

Mejoran sensiblemente sus relaciones amorosas, pero debe ser sincero sobre qué desea para usted. No se le ve un nuevo amor pronto. Los bienes y propiedades le producirán beneficios en su economía personal. Contagiará su optimismo en su ambiente de trabajo. No tendrá ningún problema de salud.

Sagitario

Pueden surgir ciertos desconciertos sentimentales y varias molestias en el plano de las relaciones. No se agobie por el dinero, sus familiares le ayudarán en lo que necesite. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. Alimentándose correctamente evitará algún malestar.

Capricornio

Visita de un amor o un amigo que vive fuera de la ciudad para estos días; le conviene convivir más, así se abrirán puertas para usted. Le va de maravilla con el dinero que ya ha organizado. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías y su actitud. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

Acuario

Está complaciente al máximo y eso es bueno para la gente que ama. Debe empezar a ahorrar y a proponerse planes para el futuro, ¿cuál es el siguiente paso?. Pocas novedades en el plano del trabajo, pero nada malo. Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado.

Piscis

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental; sea más honesto con usted y atrévase a cuidarse más. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse y a cuidarse. Las aguas del trabajo se vuelven una cascada este día; pero nada grave. Preste atención a su piel hidratándola.

