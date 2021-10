¡Su ex salió del clóset! Ahogada en llanto y sin trabajo en Televisa, querida actriz da dura noticia

Ciudad de México.- Mariana Garza, famosa actriz de Televisa y exintegrante de Timbiriche, rompió en llanto durante su reciente encuentro con la prensa al compartir una dura noticia sobre su vida privada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace unos meses, la cantante mexicana habló como nunca antes de su separación del actor Pablo Perroni de 46 años, quien hace un tiempo salió del clóset y admitió ser bisexual, sin embargo, ella negó que le haya sido infiel.

Él decidió que ya no quería estar conmigo porque desde que lo conozco sé que es bisexual. Había tenido unas parejas que yo conozco y decidió que ya no estaba funcionando y que no pasaba lo que sucedía cuando nos casamos", expresó.