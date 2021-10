Tras 17 años en Televisa, Angelique Boyer firma contrato de exclusividad ¿con TV Azteca?

Ciudad de México.- Circula que la querida protagonista de telenovelas Angelique Boyer, quien debutó en Televisa en el 2004, habría firmado un contrato de exclusividad ¿con TV Azteca?

La actriz mexicana de origen francés ha participado en importantes melodramas de la televisora de San Ángel como Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana y Amar a Muerte, anunció el año pasado que se tomaría una pausa de la actuación tras Imperio de Mentiras, sin embargo, esto no sucedió.

Angelique protagoniza actualmente Vencer el pasado, la cual ha tenido un éxito rotundo y proyecto en el cual también participa su pareja, el argentino Sebastián Rulli.

Ahora, trascendió que la artista habría firmado un nuevo contrato de exclusividad, ¿fuera de Televisa? ¿Boyer podría irse a la competencia TV Azteca ahora que retomaron los proyectos de ficción?

No. Según informó el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, Angelique acaba de recibir la gran noticia de que Televisa le renovó su contrato debido al increíble rating que ha tenido Vencer el pasado y su popularidad en estudios de focus group.

La que está feliz y que no la calienta ni el sol es la estrella de Televisa Angelique Boyer, pues no solo logró la renovación de su millonario contrato de exclusividad, de los pocos que quedan en el canal. No solamente la renovación, sino el incremento", mencionó.