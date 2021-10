Tras dejar 'VLA' y kilos de más, actriz vuelve a Televisa y da inesperada noticia de Angélica Rivera

Ciudad de México.- La talentosa artista mexicana Sugey Ábrego, quien recientemente regresó a los foros de Televisa tras una larga ausencia y tras haber estado en Venga la Alegría, dejó en shock al público debido a que compartió información acerca de la desaparecida actriz Angélica Rivera.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La participante del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy brindó una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas en donde habló como nunca antes de las difíciles situaciones que ha vivido en los últimos años. Su divorcio la dejó ahogada en deudas, además de que por la pandemia no tenía ofertas de trabajo, ganó varios kilitos y ahora su papá está enfermo.

El año pasado la actriz estuvo como invitada en el foro de Venga la Alegría en TV Azteca y contó que la estaba pasando muy mal debido a la crisis financiera que tenía y que incluso había tenido que pedir prestado para salir de sus deudas.

A mí me han prestado amigos, primeros actores; de repente no alcanzo a fin de mes, entonces a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda", declaró.