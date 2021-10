Tras comprometerse en 'Hoy' y kilos de más, galán de Televisa cancela boda ¡y humilla a su novia!

Ciudad de México.- El actor Francisco Gattorno, quien debutó en las telenovelas de Televisa en 1995 en La Dueña, se integró este año al programa Hoy pues fue invitado como concursante en la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

El cubano de 56 años de edad, quien estuvo durante 22 años en la televisora hasta 2018, cuando se fue a Telemundo a participar en El Señor de los Cielos, tuvo un radical cambio físico tras ser uno de los galanes más cotizados de Televisa.

Al tener algunos kilos de más y el paso de los años, el cubano ha sido señalado por internautas, sin embargo, no le ha prestado atención a los malos comentarios, sobre todo cuando se comprometió hace apenas dos semanas.

En entrevista con medios de comunicación en un evento al que acudió para apoyar a su pareja de baile en el reality, Raquel Bigorra, Gattorno dejó en shock a la prensa al ser cuestionado sobre su futuro matrimonio.

Como se recordará, el pasado 12 de octubre, la novia del histrión le pidió matrimonio en pleno programa Hoy y totalmente en vivo. La joven llamada Adamarys, quien es varios años menor que él y con quien tiene 2 años de relación.

El galán de telenovelas recibió la tremenda sorpresa durante el festejo de su cumpleaños número 57, en el que terminó comprometido: "Estoy muy contento, ya lo esperaba, no me sorprende porque es algo que ya esperaba. Estoy muy feliz y digo 'sí'", dijo.

Aunque en ese momento se dijo muy feliz, al parecer ahora todo cambio a tan solo unas semanas del momento, pues lo que dijo a la prensa dejó a todos boquiabiertos. ¿Se cancela la boda?

Al ser cuestionado sobre cómo van los preparativos para la boda y si estaba emocionado, dijo:

Aunque reporteros insistían en que les dijera algo más, el exgalán de telenovelas no pronunciaba otra palabra que no fuera "sorprendido" y en ningún momento se dijo feliz u emocionado por llegar al altar con su pareja.

Sobre si se casarán dos veces, en Cuba y en México, como lo dejó entrever su prometida, dijo: "No hemos hablado de eso nada, van muy rápido". Además, compartió que sus hijas están igual de sorprendidas que él:

Al ser cuestionado sobre si es un paso que está decidido a dar, dijo que lo está pensando y que por ahora le pusieron pausa a sus planes:

Lo más sorprendente es cuando el cubano dijo que no creía en el matrimonio: "Para nada, no creo nada en el matrimonio pero tal vez tenemos una boda muy personal, quién sabe. Ya pasé por esa etapa, tal vez hagamos una ceremonia o algo pero... ya no es lo mismo los tres mosqueteros que los tres mosqueteros 20 años después".

Algo que finalmente lo enfureció es cuando reporteros le preguntaron si no le preocupaba que su pareja se moleste o se le rompa la ilusión por lo que estaba diciendo.

No sé... no me preocupa ni me interesa en lo más mínimo. No pienso en eso la verdad, si me quieren hablar de otra cosa que ya de eso no quiero hablar más, no me interesa hablar del tema", dijo ya molesto.